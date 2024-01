Neue Elektroautos kommen: Toyota wirbt mit über 1.000 km Reichweite

Toyota hat sich sehr lange Zeit auf Hybrid verlassen und das führte dazu, dass die weltweite Nummer 1 bei der Technologie der Zukunft noch nicht einmal in den Top 10 vertreten ist. Man muss ja nicht die Nummer 1 sein, aber Toyota ist weit hinter Autoherstellern wie Tesla, BYD, SAIC, BMW, Hyundai und eben auch Volkswagen.

Das aktuelle Lineup, welches eigentlich nur aus dem bZ4X besteht, kommt nicht so gut an und da es nur ein Elektroauto gibt, listet Toyota bei Elektromobilität mal eben noch alle Hybrid-Modelle auf der Webseite auf. Doch das soll sich ändern und so wirbt man jetzt erneut mit einer großartigen Zukunft für kommende Elektroautos.

Elektroautos: Toyota blickt in die Zukunft

Auf einem Event in Indien, die als Markt für Elektroautos sehr wichtig werden, warb Toyota mal wieder mit einem Feststoffakku und bis zu 1.200 km Reichweite. Und die kommenden Elektroautos wird man auch sehr schnell laden können. Klingt gut, wie sieht der Plan für einen Marktstart aus? Wenn es gut läuft, dann gegen 2027/2028.

Mal schauen, wie sich das bei Toyota entwickelt und ob das ein Verlauf wie bei Nokia wird und man den Abstand irgendwann nicht mehr aufholen kann, oder ob das kein Problem ist und die Kunden darauf warten. Wobei die Konkurrenz auch nicht schläft und ähnlich gute Elektroautos zu diesem Zeitpunkt bringen dürfte.

Ich bin mal gespannt, was wir von Toyota in diesem Jahr alles sehen werden und ob es nach den ganzen Konzepten und Plänen für 1.000+ km Reichweite auch endlich mehr Serienmodelle geben wird, die erfolgreich starten. Toyota kann immerhin gute Autos bauen, es wäre doch schade, wenn man den Anschluss komplett verliert.

VW ID.3 GTX kommt 2024: Volkswagen plant neues Performance-Modell Volkswagen wollte den VW ID.3 GTX eigentlich schon letztes Jahr zeigen, doch man entschied sich dagegen, denn für die Performance-Version wartet man doch lieber die neue Technik unter der Haube […]11. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->