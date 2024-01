Volkswagen verliert Spitzenposition auf dem größten Automarkt der Welt

Es hat sich schon letztes Jahr angedeutet und ein Blick auf 2023 zeigt: Volkswagen ist nicht mehr die Nummer 1 in China. Weit über ein Jahrzehnt konnte man diese Spitzenposition halten, doch letztes Jahr musste man den Platz an BYD abgeben.

BYD erobert die Automobilbranche

Build Your Dreams erobert den Automarkt und ist übrigens auch die erste Marke, die Tesla bei Elektroautos überholen konnte, wenn auch nur in einem Quartal. Doch es ist davon auszugehen, dass BYD in diesem Jahr komplett an Tesla vorbeizieht.

Laut Automotive News kam BYD letztes Jahr auf 2,4 Millionen verkaufe Autos in China und somit einen Marktanteil von 11 Prozent. Toyota hat man letztes Jahr in China abgelöst, damit sieht die Top 3 für 2023 so aus: BYD, Volkswagen, Toyota.

Weltweit dürfte BYD die 3 Millionen geknackt haben, begibt sich damit aber erst in die Top 10 der Welt. Doch auch hier ist davon auszugehen, dass man wächst und aufsteigt, denn bei Elektroautos ist man stark und das ist der Markt der Zukunft.

BYD ist noch unbekannt in Deutschland

BYD wurde übrigens 1995 gegründet und ist eine alte und etablierte Marke, doch sie gewinnt gerade erst an Bekanntheit. Bei uns ist sie seit 2022 etabliert, als der Seal das erste Mal angeteasert wurde, seit letztem Jahr wird er auch hier verkauft.

Ich hatte bisher nur einmal das Vergnügen mit BYD und das mit einem Auto, was eigentlich überhaupt nicht wichtig für Europa ist. Das möchte ich 2024 ändern und ich denke, dass das ein oder andere Elektroauto der Marke hier auftauchen wird.

Nach diesem Meilenstein in China, dem größten Automarkt der Welt, bin ich jetzt mal gespannt, ob BYD auch global zu Volkswagen und Toyota aufschließt oder die Marken eventuell sogar auch hier überholen wird. Das werden interessante Zeiten.

