Xiaomi und das Elektroauto „von der Stange“

Xiaomi schickt noch in diesem Monat das erste Elektroauto der Marke ins Rennen und benötigte dafür nur drei Jahre. Doch wie geht das, wenn selbst etablierte und große Autohersteller wie Volkswagen diesen Zeitraum als ambitioniert bezeichnen?

Die Ankündigungen der letzten Monate könnten den Hinweis liefern, was mich ein bisschen zum Spekulieren gebracht hat. Vor allem die heutigen Bilder des Stelato S9 kamen mir bekannt vor, ein Elektroauto, welches von Huawei und BAIC stammt.

Doch auch dieses Design ist uns schon begegnet, denn letztes Jahr haben wir den Luxeed S7 gesehen, an dem Huawei übrigens auch beteiligt ist. Das Design findet man durchaus häufiger bei Elektroautos in China und BAIC ist hier gerne mit dabei.

Xiaomi hat eine eigene Produktionslizenz in China, aber die Produktion wird laut MIIT in China von BAIC geleitet (BAIC Off-road Vehicle, um genau zu sein). Das Auto wird von BAIC-Mitarbeitern bei Xiaomi gebaut, so eine lokale Seite (Cailian).

Drei Jahre sind für ein neues Elektroauto mit komplett neuer Software und Co. fast schon unmöglich, vor allem, wenn es von einem Unternehmen kommt, welches vor diesem Schritt so gar nichts mit Autos zu tun hatte. Die Lösung heißt also BAIC.

Xiaomi hat vermutlich bei der Beijing Automotive Group ein Auto „von der Stange“ genommen und es nach eigenen Wünschen angepasst. Und das 1994 gegründete Unternehmen gehört derzeit zu den fünf größten Automobilherstellern in China.

Am Ende kann man hier also nicht nur auf viel Wissen und Technik zugreifen, die bereits existiert, die Beijing Automotive Group kann auch (u.a. durch den Beijing State-Owned Assets Management Co., Ltd.) auf sehr viel Geld von China zugreifen.

Damit will ich nicht sagen, dass das keine beeindruckende Leistung und vielleicht auch genau der richtige Schritt zu richtigen Zeit ist, aber man darf nicht denken, dass das Xiaomi mal eben von 0 auf 100 komplett alleine ein Auto entwickelt hat.

Dieser Support im Hintergrund, die Regierung in China hat auch großes Interesse an einer globalen Offensive der eigenen Automobilhersteller, dürfte auch bedeuten, dass das Elektroauto von Xiaomi ohne große Probleme bald zu uns kommen wird.

Ich bin aber dennoch gespannt, wie sich der Xiaomi SU7 schlägt, was nach der Limousine kommt (angeblich ein SUV als Pendant zum Tesla Model Y), wie gut die Software läuft und ob Xiaomi irgendwann eine komplett eigene Produktion plant.

Das Ziel ist jedenfalls klar, denn Xiaomi möchte in die Top 5 der Automobilhersteller dieser Welt. Es wird also nicht bei einem Elektroauto bleiben, da muss bald mehr kommen. Und weil es Xiaomi eilig hat, nutzt man jede Hilfe, die man bekommen kann.

