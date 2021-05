Wear OS: Google deutet „komplett neue Version“ zur I/O an

Heute startet die Google I/O 2021 und wir haben euch bereits mitgeteilt, wie ihr das Event am Abend live mitverfolgen könnt. Neben Android 12, wo wir bereits gestern eine Preview gesehen haben, sind auch viele gespannt, was mit Wear OS ist.

Hier steht immerhin im Raum, dass Google eine eigene Pixel Watch plant und auch Samsung in diesem Jahr zu Wear OS wechseln soll. Nun, das könnte für Nutzer von Wear OS eine interessante I/O werden, das hat Google nun angedeutet.

Wear: Google plant ganz neue Version

Bei der Beschreibung für die Haupt-Keynote gibt es zwar keinen Hinweis, doch an anderer Stelle spricht Google von einer „komplett neuen Wear-Version“. Das klingt doch stark nach einem Redesign (wie bei Android 12?) und großen Update.

Eine Sache noch: Google nutzt mittlerweile „Wear“ und nicht mehr „Wear OS“, da scheint also auch eine kleine Namensänderung anzustehen. OS steht zwar nur für „Operating System“ und wäre weiter zutreffend, Google streicht es aber wohl.

Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was Google für Wear OS geplant hat, aber nach all den Jahren deutet sich wirklich ein großer Schritt an. Stellt sich nur weiterhin die Frage: Was ist mit Fitbit OS? Wird Google das jetzt dennoch weiterentwickeln?

