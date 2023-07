„Weltsparen“ wird missbraucht: BaFin warnt vor Finanzdienstleistungsbetrügern

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor der E-Mail-Adresse „info@schneider-anlagenberatung.com“, über die Unbekannte den Namen der Plattform Weltsparen der Raisin GmbH missbrauchen.

Diese Personen bieten unerlaubt Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an, ohne über eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz oder dem Wertpapierhandelsgesetz zu verfügen.

Es besteht keine Verbindung zur Raisin GmbH und es handelt sich um Identitätsdiebstahl.

Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten will, benötigt eine Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten diese Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an. Die BaFin empfiehlt, sich in der Unternehmensdatenbank zu informieren, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist.

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

