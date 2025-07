WhatsApp arbeitet an einer neuen Foto-Funktion

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion für Fotos, bei der man ein eigenes Bild über die App hochladen und dann via KI bearbeiten lassen kann. So entsteht ein KI-Bild, welches euch jedoch ähnelt, und welches ihr dann weiter anpassen könnt.

Das Beispielbild von WABetaInfo, die diese neue Funktion wie so oft vorher schon entdeckt haben, zeigt zum Beispiel eine weibliche Person mit Kopfhörern, im Wald und mit Blumen in den Haaren. Und mit KI wird da sicher einiges möglich sein.

Es ist wie immer unklar, wie und wann die neue Funktion kommt, aber das weiß man bei einer Beta-Testphase nie. Gut möglich, dass die Funktion auch gar nicht kommt, aber beim aktuellen KI-Hype gehe ich davon aus, dass Meta schnell sein möchte.

