WhatsApp auf der Smartwatch: App für Wear OS wird getestet

Meta geht bei WhatsApp einen neuen Weg und hat den Aufbau des Kontos für die Nutzer verändert. In Zukunft kann man vier Geräte mit einem WhatsApp-Konto verknüpfen und parallel dazu erobert der Dienst auch ganz neue Plattformen.

Wear OS bekommt endlich WhatsApp

Es sind Apps für alle Geräteklassen geplant, auch für Smartwatches. Und in der neuen Beta von WhatsApp für Android hat man für einige Nutzer auch schon die Beta für eine Wear OS-App aktiviert. Diese App kann ab sofort genutzt werden.

WhatsApp für Wear OS wird dann also in den nächsten Wochen für alle Nutzer kommen und ich bin mir sicher, dass dann auch eine App für die Apple Watch folgt. Nachrichten werden zwar von Smartphones gespiegelt, aber es gibt bisher keine native App für Smartwatches (Drittanbieter nutzen eine angepasste Web-App).

Es freut mich, dass sich WhatsApp so sehr öffnet, denn man kommt ja nicht um den Dienst herum, aber es stört mich immer wieder, dass iMessage bei den Kontakten in meinem Umfeld so perfekt in mein Ökosystem integriert ist, WhatsApp aber nicht.

