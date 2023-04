Große Änderung für euer WhatsApp-Konto

Es ist endlich da, das WhatsApp-Konto, welches man geräteübergreifend nutzen kann. Das war ein Punkt, der mich in den letzten Jahren zunehmend gestört hat, auch wenn es Notlösungen für andere Plattformen gab.

Doch im Kern war ein WhatsApp-Konto an ein Smartphone mit SIM gebunden und das fällt jetzt weg. Fast. Meta hat in den letzten Monaten daran gerarbeitet und wird diese Neuerung in den kommenden Wochen verteilen.

Mit diesem Update können Nutzer*innen nun ihr Telefon als eins von bis zu vier Geräten verknüpfen und zwischen Telefonen oder anderen Endgeräten wechseln, ohne sich abmelden zu müssen. So können Nutzer*innen Chats dort fortsetzen, wo sie mit einem anderen Gerät aufgehört haben – das erleichtert die Kommunikation sowohl für private Gespräche als auch für Nutzer*innen von WhatsApp-Business.

Es ist dann aber leider doch nicht so, dass man komplett unabhängig von einem „Hauptgerät“ wird, denn wenn man dort „über einen längeren Zeitraum inaktiv ist“, dann wird man automatisch bei WhatsApp abgemeldet.

Die Verknüpfung des zusätzlichen Telefons als Begleitgerät ist analog zur Verknüpfung mit dem Webbrowser Desktops oder Tablets. Jedes verknüpfte Telefon verbindet sich unabhängig mit WhatsApp und stellt sicher, dass persönliche Nachrichten, Medien und Anrufe Ende-zu-Ende verschlüsselt sind. Wenn das Hauptgerät über einen längeren Zeitraum inaktiv ist, werden die User automatisch von allen Begleitgeräten abgemeldet.

Im Kleingedruckten weißt Meta übrigens darauf hin, dass dieser Zeitraum bei 14 Tagen liegt. Außerdem soll noch eine „leichter zugängliche Möglichkeit“ kommen, wie man sich anmeldet, derzeit sieht das noch so aus:

Ab sofort kannst du deine Telefonnummer auf WhatsApp Web eingeben, um einen einmaligen Code zu erhalten. Mit diesem kannst du auf deinem Telefon die Geräteverknüpfung aktivieren und musst nicht erst einen QR-Code scannen.

