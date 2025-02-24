WhatsApp unterstützt nur neuere iOS-Versionen ab Anfang Mai

Der beliebte Messenger WhatsApp, der 2009 gegründet wurde und seit 2014 Teil von Meta ist, kündigt nun auf einer offiziellen FAQ-Seite an, dass ab Anfang Mai nur noch neuere iOS-Versionen unterstützt werden. Demnach werden ab dem Stichtag 5. Mai nur noch iOS-Versionen 15.1 und höher unterstützt.

iOS 15 wurde offiziell am 20. September 2021 veröffentlicht und zuletzt im Sommer 2024 mit der Version 15.8.3 aktualisiert, frühere Versionen von iOS wie iOS 12, iOS 13 und iOS 14 sind noch älter und werden von Apple seit einigen Jahren nicht mehr unterstützt.

Aus diesem Grund scheint der Schritt von WhatsApp mehr als logisch zu sein. Nutzern dieser iOS-Version wird empfohlen, auf eine neuere iOS-Version zu aktualisieren oder das entsprechende iPhone zu wechseln.