Social

WhatsApp unterstützt nur neuere iOS-Versionen ab Anfang Mai

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Whatsapp Logo Icon Header
WhatsApp

Der beliebte Messenger WhatsApp, der 2009 gegründet wurde und seit 2014 Teil von Meta ist, kündigt nun auf einer offiziellen FAQ-Seite an, dass ab Anfang Mai nur noch neuere iOS-Versionen unterstützt werden. Demnach werden ab dem Stichtag 5. Mai nur noch iOS-Versionen 15.1 und höher unterstützt.

iOS 15 wurde offiziell am 20. September 2021 veröffentlicht und zuletzt im Sommer 2024 mit der Version 15.8.3 aktualisiert, frühere Versionen von iOS wie iOS 12, iOS 13 und iOS 14 sind noch älter und werden von Apple seit einigen Jahren nicht mehr unterstützt.

Aus diesem Grund scheint der Schritt von WhatsApp mehr als logisch zu sein. Nutzern dieser iOS-Version wird empfohlen, auf eine neuere iOS-Version zu aktualisieren oder das entsprechende iPhone zu wechseln.


Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Newt 🎖
    sagt am

    Die Android Version ist da ganz anders, da WhatsApp Android 5 oder höher unterstützt. Android 5 kam am 4. November 2014 raus.

    Antworten
  2. Max 🔱
    sagt am

    Finde ich aus Entwicklersicht ebenfalls verständlich.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Social / WhatsApp unterstützt nur neuere iOS-Versionen ab Anfang Mai
Weitere Neuigkeiten
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität