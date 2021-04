WhatsOnPrime: App für Amazon Prime Video geht an den Start

Im Januar haben wir hier über WhatsOnPrime berichtet, eine neue App für Android und iOS. Die App ist schnell erklärt: Sie zeigt euch an, welche Filme und Serien neu sind und welche Inhalte bald auslaufen. So kann man sich einen guten Überblick verschaffen und eventuell noch einen Film schauen, der bald verschwindet.

Einige von euch werden sicher auch WhatsOnFlix kennen, die gleiche App, nur eben für Inhalte von Netflix. Sie stammt auch von den gleichen Entwicklern. Nach einer recht langen Beta-Phase ist WhatsOnPrime für Android und iOS jedenfalls auch fertig und kann nun im Play Store und App Store heruntergeladen werden.

Der Download ist kostenlos, denn WhatsOnPrime finanziert sich über Werbung und In-App-Käufe. Was ich bei den Apps mag, was Amazon aber im Gegensatz zu Netflix auch so anzeigt: Den IMDb-Wert. Die Prozent-Bewertung bei Netflix ist für mich nämlich kompletter Müll und diesen Wert will ich vorher immer wissen.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

