Wie Apps, Versandkosten und Empfehlungen Kaufentscheidungen beeinflussen

Der DHL Online Shopper Trends Report 2024 liefert Einblicke in das Verhalten von Online-Käufern, basierend auf einer Befragung von 12.000 Konsumenten in den 24 wichtigsten Märkten weltweit.

Das erste Kapitel des Berichts beleuchtet die aktuellen Trends im E-Commerce. Social Commerce, also das Einkaufen über soziale Medien, gewinnt vor allem in Asien immer mehr an Bedeutung. 57 Prozent der Online-Shopper nutzen hauptsächlich ihr Smartphone zum Einkaufen und App-basierte Plattformen wie Shein und Temu werden aufgrund ihres breiten Produktangebots und der günstigen Preise immer beliebter.

Social Commerce als Umsatztreiber

Der Bericht zeigt, dass Social Commerce zu einem wichtigen Umsatztreiber im E-Commerce wird. Prognosen zufolge wird der Umsatz über Social-Media-Plattformen bis 2030 auf 8,5 Billionen US-Dollar ansteigen, verglichen mit geschätzten 700 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.

In asiatischen Ländern wie China und Thailand kaufen bereits mehr als die Hälfte der Verbraucher über soziale Medien ein. Diese Entwicklung zeigt, wie wichtig mobile Endgeräte und soziale Medien für den Online-Handel geworden sind.

App-basierte Marktplätze im Aufwind

Ein weiterer wichtiger Trend ist die Popularität von App-basierten Marktplätzen. Plattformen wie Shein und Temu bieten eine große Auswahl an Produkten über benutzerfreundliche Apps an und gewinnen weltweit an Bedeutung. Während Shein in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Marokko und Brasilien besonders beliebt ist, hat Temu in den USA und den Niederlanden große Aufmerksamkeit erregt.

In Europa bleibt jedoch Zalando der bevorzugte Online-Marktplatz, was zeigt, dass die aufstrebenden asiatischen Marktplätze hier noch nicht die Führung übernommen haben.

Die Bedeutung der Lieferdienste wird ebenfalls hervorgehoben. 65 Prozent der weltweiten Einkäufer wollen vor dem Kauf wissen, wer die Ware liefert. Hohe Lieferkosten stellen eine große Hürde dar und 41 Prozent der Käufer brechen den Kauf aufgrund hoher Lieferkosten ab.

