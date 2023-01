WITHINGS U-Scan vorgestellt: Das smarte Urinlabor für deine Toilette

WITHINGS hat im Rahmen der CES ein neues Produkt im Bereich der Connected Health vorgestellt, mit dem sich Biomarker im Urin analysieren lassen: der U-Scan.

Das „Gesundheitslabor in Kleinstformat“ U-Scan findet in der Toilettenschüssel Platz und soll dabei helfen, zahlreiche Gesundheitswerte und -informationen im menschlichen Urin auszuwerten.

U-Scan ist eine Plattform, die aus einem kugelförmigen Lesegerät und austauschbaren Analysekartuschen besteht, mit denen bestimmte Biomarker ohne vorherige, externe Probenentnahme oder Teststreifen gemessen werden können.

Durch die Synchronisierung mit der WITHINGS Health Mate-App soll der User dann eine Fülle von verwertbaren Erkenntnissen auf Basis der täglichen Messwerte erfahren. Der Marktstart ist mit zwei „Gesundheitskartuschen“ für Verbraucher geplant, weitere Versionen, u. a. auch für medizinische Auswertungen, sollen in Zukunft folgen.

Die beiden geplanten Kartuschen sind U-Scan Cycle Sync für die Verfolgung und Synchronisierung des monatlichen Zyklus von Frauen sowie U-Scan Nutri Balance, die eine detaillierte Stoffwechselauswertung hinsichtlich Flüssigkeitszufuhr und Ernährung liefern soll.

U-Scan soll in Europa ab dem zweiten Quartal 2023 mit den Verbraucherkartuschen Nutri Balance und Cycle Sync erhältlich sein. Kunden können ein U-Scan-Starterkit für 499,95 € kaufen, das ein U-Scan-Lesegerät sowie eine Kartusche für drei Monate Tests enthält.

Anschließend können sie ein Abonnement für eine automatische Nachfüllung abschließen oder eine einzelne Kartusche online erwerben. Weitere medizinische U-Scan-Kartuschen sollen künftig in Europa erhältlich sein, sofern die behördlichen Genehmigungen vorliegen.

Auszug aus der Pressemeldung:

U-Scan wurde in Zusammenarbeit mit Expert:innen aus dem Bereich der In-vitro-Diagnostik entwickelt und meistert zahlreiche Herausforderungen sowohl in technischer als auch chemischer Hinsicht. Die Entwicklung dauerte vier Jahre und führte zur Anmeldung von insgesamt 13 Patentfamilien. Als komplettes System ist U-Scan einfach in der Anwendung und erfüllt drei Aufgaben:

1.) Automatisierte Probenerfassung – mit einem hoch entwickelten Lesegerät in der Toilettenschüssel

Das wiederaufladbare U-Scan-Lesegerät hat einen Durchmesser von nur 90 mm, und wurde entwickelt, um zwischen externen Flüssigkeiten und Urin zu unterscheiden und Proben automatisch für die Analyse zu trichtern. Dank des kugelförmigen Designs fließt der Urin effizient zu einem Sammeleinlass. Stellt ein Temperatursensor das Vorhandensein von Urin fest, wird eine Pumpe aktiviert, wodurch die Probe in einem mikrofluidischen Kreislauf in Bewegung gesetzt wird. Nach der Sammlung wird die Urinprobe in eine Testkapsel geleitet, wo die chemische Reaktion von einem optischen Modul abgelesen wird. Am Ende jeder Messung kehrt der Kreislauf in die Ruhestellung zurück, die verbleibende Flüssigkeit wird durch einen Abfluss abgeleitet. Anschließend wird das System bei jeder Spülung gereinigt.

U-Scan kann dank der Stream-ID-Funktion zwischen verschiedenen Benutzer:innen unterscheiden. In das Lesegerät eingebettete Niedrigenergie-Radarsensoren messen mehrere Variablen, um die individuelle Signatur des Urinstrahls einer Person zu identifizieren, indem sie die Bewegung und Entfernung des Strahls erfassen. Die Informationen der Stream-ID können in der App bestätigt werden.

2.) Biomarker-Analysen – in einem miniaturisierten Urinlabor, zugeschnitten auf spezifische Anwendungsfälle

Die rotierende, zylindrische U-Scan-Kartusche ist eine winzige, chemische Prüfkammer, die Dutzende von kleinsten Testkapseln enthält, die zuverlässige Ergebnisse liefern können. Wenn das Lesegerät die Probe am Injektionspunkt abgibt, beginnt U-Scan innerhalb kürzester Zeit mit der chemischen Analyse. Es überträgt die Ergebnisse automatisch über Wi-Fi und dreht danach die Kartusche weiter, um die nächste Testkapsel am Injektionspunkt freizulegen. Jede Kartusche ist so konzipiert, dass sie bis zu drei Monate lang Messwerte liefern kann.

Das Modulsystem ist so konzipiert, dass WITHINGS die Analyse von Biomarkern, die mit bestimmten Krankheiten und gesundheitlichen Problemen in Verbindung stehen, kontinuierlich weiterentwickeln und unterstützen kann. In Kombination mit den Messungen anderer Produkte aus dem WITHINGS-Ökosystem wird U-Scan den Nutzer:innen noch mehr Einblicke verschaffen und ist ein innovatives Instrument, das dazu beitragen kann, Krankheiten vorzubeugen, die individuelle Lebensqualität zu verbessern oder langfristig Kosten im Gesundheitswesen zu senken.

3.) Praktische Ratschläge – wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse

Die dazugehörige WITHINGS-App liefert neben verwertbaren Ergebnissen und Erkenntnissen auch Hilfestellungen, die Nutzer:inenn dabei unterstützen, eigene Gewohnheiten für ein besseres Wohlbefinden zu entwickeln. Die Resultate des U-Scan Cycle Sync werden in der WITHINGS-App angezeigt, die zu einem zentralen Ort für die Zyklusverfolgung, das Coaching und die Führung von entsprechenden Tagebüchern wird. Die App zeigt Zyklusvorhersagen, auf Grundlage der Hormonbestimmung das Eisprungfenster sowie wichtige Biomarker für die Flüssigkeitszufuhr und die Ernährung, das spezifische Gewicht und den pH-Wert an, um Frauen zu helfen, jeden Aspekt ihres Zyklus zu beobachten.

Die U-Scan Nutri Balance zeigt in der App Analysen von spezifischem Gewicht, pH-Wert, Vitamin C und Ketonspiegeln an. Sie hilft den Menschen, ihre Stoffwechselaufnahme zu überwachen, um ihre tägliche Flüssigkeits- und Nährstoffzufuhr zu optimieren. Die App zeigt nicht nur Ergebnisse wie die Kohlenhydratbalance und den pH-Wert an, sondern gibt auch Trainingsempfehlungen, Diätvorschläge und Rezepte, um bestimmte Ziele zu erreichen.