Xbox-App für Smart TVs dürfte kommen

Phil Spencer wurde im Interview mit The Verge die Frage gestellt, was Microsoft eigentlich davon abhält, einfach eine Xbox-App für Smart TVs zu entwickeln. Die Antwort: Sowas werden wir wohl innerhalb von 12 Monaten (sprich 2021) sehen.

Eine Xbox-App für Smart TVs

Es dürfte in Zukunft also zur Normalität gehören, wenn wir auf unseren Geräten neben Netflix, Amazon Prime Video und Co. auch eine App haben, die das Xbox-Logo trägt und die Streaming – nur eben für aktuelle Spiele – ermöglicht.

Zusätzlich könnte auch ein eigener Stick für die TVs kommen, über diesen hat Phil Spencer vor ein paar Wochen bereits laut nachgedacht. Falls die Hardware vom TV nicht ausreicht, dann könnte das eine günstige Lösung für den Xbox-Dienst sein.

2021 wird ein spannendes Xbox-Jahr

Das dürfte ein sehr spannendes Jahr für Microsoft und die Xbox werden, denn nicht nur die neue Generation wird 2021 an Fahrt aufnehmen, sondern auch der Xbox Game Pass. Ich bin wirklich gespannt, was Microsoft geplant hat, doch die aktuellen Aktionen und Aussagen deuten an, dass wir große Schritte sehen werden.

Das einzige Problem ist nur Apple und der geschlossene App Store. Da würde man gerne eine entsprechende App anbieten, doch Apple will das nicht, weil man mit Arcade ein Konkurrenzprodukt besitzt. Die Notlösung wird also ab 2021 der Weg über den Browser sein. Doch ich bezweifle, dass die mit einer App mithalten kann.

Video: Xbox Series X im Test

