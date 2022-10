Xbox-Chef würde gerne Call of Duty auf der Nintendo Switch sehen

Im Rahmen der Activision-Blizzard-Übernahme geht es vor allem um ein Spiel, bei dem einige Bedenken haben: Call of Duty. Was, wenn das ein exklusiver Titel für die Xbox wird? Werden die Nutzer dann alle zur Xbox wechseln? Wohl eher nicht.

Phil Spencer würde Call of Duty gerne wie Minecraft behandeln und eine Reihe aufbauen, die sogar neue Plattformen erobert, nicht nur den PC, die Xbox und die PlayStation. Er könnte sich auch ein Call of Duty für die Nintendo Switch vorstellen.

Das bedeutet nicht, dass ein Call of Duty für die Nintendo Switch in Planung ist und mit der aktuellen Hardware vermutlich auch nie kommen wird, aber Microsoft will damit deutlich machen, dass nicht alle Spiele nach dem Deal zu Xbox-Spielen werden.

