Xbox Game Pass für „Freunde & Familien“ dürfte 2022 kommen

Microsoft testet seit einer Weile eine neue Option für den Xbox Game Pass, die es ermöglicht, dass man das Abo teilt. Jetzt wurde ein neues Branding mit „Friends & Family“ für den Xbox Game Pass entdeckt, das Abo dürfte also bald starten.

Was ich an dieser Bezeichnung schön finde: Freunde & Familie. Klingt so, als ob Microsoft fein damit ist, dass man das Abo mit einer bunten Truppe im Umkreis teilt und nutzt. Viele Anbieter sind bei sowas ja mittlerweile leider streng geworden.

Spannend wird dann nur noch der Preis sein. Ich gehe mal davon aus, dass sich die Option über dem Ultimate-Abo einordnet, die 12,99 Euro pro Monat kostet. Sollte die Option für Freunde & Familien preislich attraktiv sein, könnte das auch ein Push für den Dienst werden. Mal schauen, wann das neue Abo nach Deutschland kommt.

