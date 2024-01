Die Xbox steuert auf eine rein digitale Zukunft zu

Microsoft gab gestern bekannt, dass man das Xbox-Team verkleinert und viele Mitarbeiter gehen müssen. Das betrifft nicht nur das Kernteam, auch Bethesda und Activision Blizzard sind betroffen. Details wollte Phil Spencer aber keine nennen.

Xbox-Team für physische Spiele aufgelöst

Doch der gut informierte Jez Corden hat sich mal umgehört und erfahren, dass nicht nur der Support von Activision Blizzard reduziert wird und die Community-Sparte verkleinert wird, angeblich wird das Team für physische Spiele aufgelöst.

Das bedeutet nicht, und das betont Jez Corden auch, dass Microsoft jetzt keine physischen Spiele mehr auf den Markt bringt, man könnte das auch auslagern, aber es ist schon ein klares Zeichen. Und der Xbox-Leak von 2023 deutet es auch an.

Angeblich werden wir im Herbst, falls der Plan von Microsoft noch so stimmt, eine neue Xbox Series X in Form eines Zylinders und ohne Laufwerk sehen. Es ist also vielleicht noch nicht das Ende, aber Microsoft steuert auf eine digitale Zukunft zu.

Digitale Strategie wird auch oft kritisiert

Unter Spielern wird diese Entwicklung gerne kritisiert, aber die Realität zeigt auch, dass immer mehr Spiele rein digital erworben werden. Und wir haben bereits einige Konsolen, die es als rein digitale Version gibt, diese werden auch häufig gekauft.

Mir persönlich ist es relativ egal, wenn die digitale Situation optimiert wird. Das heißt, dass alternative Stores auf die Konsolen kommen sollten, ähnlich wie jetzt bei iOS. Ja, man könnte Spiele nicht gebraucht verkaufen, aber das wäre immerhin ein Weg, um die großen Marken etwas davon abzuhalten, dass sie die Preise diktieren.

Der Aufschwung der digitalen Käufe, der Erfolg der rein digitalen Konsolen und der Abos ist jedenfalls zu sehen und alle, die ihre Spiele gerne gebraucht verkaufen, wird das nicht gefallen, aber es ist eine Entwicklung, die wohl nicht aufzuhalten ist.

