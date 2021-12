Xiaomi 12: Leak zeigt neues Design

Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks ist mit die beste Quelle, wenn es um Bilder von unveröffentlichten Geräten geht. Es bekommt oft schon vorab Material, welches er für Renderbilder nutzt, die dann auch fast wie das finale Smartphone aussehen.

Heute hat er Renderbilder des Xiaomi 12 erstellt und diese an Zoutons verkauft, die diese veröffentlicht haben. So dürfte also das Xiaomi 12 aussehen, was man nicht mit dem Xiaomi 12 Ultra verwechseln sollte, das wir diese Woche auch hatten.

Details zur Ausstattung hat OnLeaks wie so oft keine, aber das werden wir sicher bald erfahren, denn die Ankündigung soll noch im Dezember (jedenfalls für China) stattfinden. Und eine Sache wissen wir: Das Xiaomi 12 ist 152,7 x 70 x 8,6 mm groß.

Sollte das stimmen, dann wird das Xiaomi 12 eine ganze Ecke kompakter, als das Xiaomi Mi 11. Scheint fast so, als ob die „Basis-Flaggschiff-Modelle“ von Xiaomi und Samsung (Galaxy S22) nächstes Jahr recht kompakt werden dürften.

