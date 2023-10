Xiaomi 14 Pro: Android-Flaggschiff setzt auf Titan und neues Display

Wir werden uns erst 2024 so richtig mit dem Xiaomi 14 Pro beschäftigen, da es erst dann zu uns kommt, aber Xiaomi hat es heute schon in China vorgestellt. Es gibt den Snapdragon 8 Gen 3, gute Kameras mit Leica-Branding und vieles mehr.

Doch zwei Dinge möchte ich heute schon hervorheben, da sie neu und besonders sind. Xiaomi ist in beiden Fällen nicht die Nummer 1, aber es sind Dinge, wie man nicht oft sieht. Dazu gehört ein Display, welches an allen Seiten gebogen ist:

Es handelt sich zwar nur um eine Wölbung des Glases auf der Frontseite und wir haben sowas Ähnliches schon bei Huawei vor ein paar Jahren gesehen, aber ich finde es einen interessanten Designansatz. Ebenso wie der Rahmen aus Titan.

Dazu muss man dann aber die „Xiaomi 14 Pro Titanium Metal Special Edition“ für ein paar Euro mehr kaufen. Was ich an dieser Stelle seltsam finde: Die Version mit Titan wiegt 230 Gramm und ist schwerer als das normale 14 Pro (223 Gramm):

Wir haben heute noch keinen Preis und Datum für euch, ich würde aber wieder im Frühjahr 2024 damit rechnen, dann soll nämlich auch HyperOS, was MIUI bei der neuen 14er-Reihe ablöst, global starten. Da gibt es sicherlich ein eigenes Event.

Die neue Top-Version aus Titan liegt übrigens bei umgerechnet fast 850 Euro in China, was für China sehr teuer ist. Das Xiaomi 13 Pro kostet 1.299 Euro bei uns, in diesem Fall würde es mich nicht wundern, wenn wir hier die 1.400 Euro knacken.

