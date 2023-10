Xiaomi 14 Pro: So sieht das neue Android-Flaggschiff für 2024 aus

Xiaomi zeigt das neue Android-Flaggschiff für das kommende Jahr mittlerweile im alten Jahr und das immer früher, da der Markt in China für die Marke wichtiger ist. Und in ein paar Tagen wird man in China die neue Xiaomi 14-Reihe präsentieren.

Passend dazu hat OnLeaks die ersten Renderbilder des Xiaomi 14 Pro parat und sie an 91mobiles verkauft. Hier sehen wir also das neue Xiaomi 14 Pro, welches dann wie immer im Frühjahr 2024 zu uns kommen dürfte – wann ist aber noch unklar.

Das finale Design weicht meistens etwas von den Renderbildern ab, aber nicht stark. OnLeaks ist da schon sehr zuverlässig und hat eine fast 100-prozentige Trefferquote. Technische Details gibt es keine, nur die Maße: 161,6 x 75,3 x 8,7 mm.

Was fällt auf? Wir bekommen eine kantige Designsprache, die an das Apple iPhone erinnert, es gibt jetzt vier statt drei Kameras hinten und laut älteren Gerüchten gibt es bei Xiaomi jetzt ebenfalls einen Titanrahmen, es könnte also leichter werden.

