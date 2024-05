Apple: Neue Highend-Macs werden noch eine ganze Weile dauern

Apple hat mit dem iPad Pro das erste Produkt mit M4-Chip auf den Markt gebracht und wird laut Mark Gurman noch 2024 weitere Geräte aktualisieren. Dazu gehören aber vor allem die MacBooks, die stationären Macs müssen noch etwas warten.

Bei den beiden Highend-Macs, also dem Mac Studio und Mac Pro, wird es laut Quelle sogar noch eine ganze Weile dauern, denn da stehen erst „Mitte 2025“ neue Versionen an. Gut möglich, dass wir bis zu WWDC im Juni 2025 warten müssen.

Das wundert mich, denn mit dem M4-Lineup pusht Apple auch KI, aber womöglich gibt die Produktion von TSMC noch nicht diese Menge her und daher priorisiert man die „Macs für die Massen“. Was ich mich an dieser Stelle langsam auch mal frage: Wo bleiben eine neue Maus + Tastatur (mit USB C) und neue Monitore?

