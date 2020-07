Xiaomi präsentiert das Black Shark 3S

Xiaomi hat eine neue Version vom Black Shark 3 vorgestellt, welches wir erst vor ein paar Tagen für euch getestet haben. Nun gibt es das Black Shark 3S in China und da das erste Modell nach Europa kam, rechne ich hier auch damit.

Black Shark jetzt auch mit 120 Hz

Das Black Shark 3S besitzt ein 6,67 Zoll großes OLED-Panel mit 120 Hz, den Snapdragon 865, 12 GB RAM, bis zu 512 GB Speicher, einen Akku mit 4720 mAh und es gibt drei Kameras: 64 + 13 (Weitwinkel) + 5 (Tiefe) Megapixel.

Geladen wird mit bis zu 65 Watt, es gibt einen 3,5-mm-Anschluss, die Basis ist Android 10 mit Joy UI 12 und wenn ich das richtig sehe, dann gibt es da eigentlich keine nennenswerten Veränderungen, abgesehen von den 120 Hz. Wobei 90 Hz auch nicht schlecht sind, die Spiele unterstützen das sowieso kaum.

In China wird man das Black Shark 3S ab kommender Woche in Schwarz und Blau erwerben können, aber was mich eigentlich am meisten wundert: Man scheint erneut den Snapdragon 865 und noch nicht die neue Plus-Version zu nutzen.

