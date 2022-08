Xiaomi spendiert dem Roboter-Hund ein Roboter-Herrchen

Xiaomi ist sehr breit aufgestellt und seit einer Weile auch an Robotern interessiert. Hier hat man vor einem Jahr den CyberDog präsentiert, der an den Spot von Boston Dynamics erinnert. Diese Woche hat man den CyberOne nachgereicht.

Erinnert vom Aufbau an den Optimus von Tesla, der kommenden Monat auf dem AI Day gezeigt wird. Auch in diesem Fall soll es ein Roboter mit einer KI sein, der dem Mensch die Aufgaben abnehmen kann. Er sei ein „Durchbruch“ für die Marke.

-->

Ich muss aber sagen, dass ich diese „menschlichen“ Roboter irgendwie skeptisch sehe. Klar, die Idee dahinter finde ich gut und ich glaube auch, dass die hilfreich für die Menschheit sein können, aber es hat etwas von einem Science-Fiction-Film.

Und damit meine ich nicht den guten Film, ich denke da an Filme wie iRobot. Das Marketingvideo von Xiaomi, in dem der CyberOne über einen verlassenen Planeten wandert, macht es nicht besser. Aber hey, wenn wir die Erde schon unbewohnbar machen, dann „leben“ in Zukunft vielleicht diese Roboter (wie in einem Film) weiter.

Google startet große Kampagne gegen Apple Google hat es versäumt, einen eigenen und großen Messenger in den letzten Jahren aufzubauen. Es gab Versuche, aber Google hat das nicht durchgezogen. Google will Apple zu RCS bewegen Daher hat sich Google vor einer Weile dazu entschieden, dass man…10. August 2022 JETZT LESEN →

-->