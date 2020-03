Xiaomi: Deutscher Online Store kommt

Xiaomi wird noch diese Woche einen eigenen Online Store in Deutschland starten. Das war nach dem Marktstart in Deutschland bereits bekannt, doch nun haben wir auch ein Datum für euch. Laut Xiaomi Deutschland geht der Store am 13. März online.

Der Xiaomi Online Store kommt also noch diese Woche nach Deutschland, in anderen Ländern wie Spanien und Frankreich gibt es die Produkte bereits bei Xiaomi selbst. Bei uns hat man diese bisher von offizieller Seite über Amazon und Co. verkauft. Und im Sommer werden wir dann auch einen lokalen Xiaomi Store bei uns sehen.

Xiaomi Online Store: Aktion zum Start

Xiaomi verschickt die Pakete via DHL und ab 69 Euro ist der Versand kostenlos. Zum Start wird es übrigens noch eine kleine Aktion geben, denn mit „XiaomiDE“ bekommt man ab Freitag ordentliche 20 Euro Rabatt ab 69 Euro Einkaufswert.

Welche Produkte wird Xiaomi anbieten? Ich gehe mal davon aus, dass die Modelle dabei sind, die man auch schon jetzt listet. Ob es neue geben wird, ist unklar. Xiaomi hat die Fans über Twitter und Co. gefragt, was sie denn gerne sehen würden. Bekommen wir vielleicht den Xiaomi Mi Scooter für Deutschland am Freitag?

Wir sind jedenfalls gespannt, was Xiaomi für den Launch des Online Stores geplant hat und wenn es interessante Details gibt, werden wir uns am Freitag melden.

