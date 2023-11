Xiaomi lässt Fans über Zukunft des Flaggschiffs für 2025 abstimmen

Die Xiaomi 14-Reihe ist offiziell und startet gerade in China, bei uns kommt sie dann 2024 an. Doch die Entwicklung bei Smartphones dauert bekanntlich eine Weile, oft sind das mehrere Jahre. Und Xiaomi steckt mitten in den Vorbereitungen für das Xiaomi 15-Lineup. Da stellte sich eine Frage, bei der man die Fans mit einbezog.

Über Weibo wollte der Chef von Xiaomi wissen, ob die Nutzer lieber a) bessere Features und einen höheren Preis oder b) Abstriche und den aktuellen Preis bei Xiaomi bevorzugen würden. Das Ergebnis: Die Mehrheit will bessere Funktionen.

Besser? Sind Smartphones nicht komplett ausgereizt? Und hat Xiaomi dafür nicht das Ultra-Modell, um alles auszureizen? Ich bin mal gespannt, ob das nicht eine Preiserhöhung durch die Hintertür ist, bei der Fans noch zugestimmt haben. Ich gehe fast davon aus, ob Xiaomi schauen wollte, ob man den Preis anheben kann.

