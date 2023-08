Xiaomi kündigt eine neue Strategie für die Zukunft an

Xiaomi hat diese Woche einige Produkte angekündigt, darunter eine neue K60-Reihe, die bald als 13T-Reihe zu uns kommt, das Xiaomi Band 8 Pro, einen Roboter-Hund 2.0 und mehr. Lei Jun hatte aber viel über die Zukunft von Xiaomi zu sagen.

Xiaomi mit Fokus auf die Menschheit

Xiaomi hat diese Woche eine „Modernisierung seiner Technologiestrategie“ auf der jährlichen Ansprache an Mitarbeiter und die Presse angekündigt. Die Marke will ab sofort mehr in die Technologien investieren, „die der Menschheit zugutekommen“.

Für Xiaomi sei es wichtig, nicht nur aktuelle Technologien im Auge zu behalten, die Marke verfolgt langfristige Ziele und will die Zukunft der Menschheit mitbestimmen.

Xiaomi spricht von „vier Schlüsselpfaden“ für die Zukunft, geht aber nicht so richtig ins Detail. Neue Technologien werden aber immer im Fokus stehen und hier will die Marke für Innovationen bekannt sein, das neue Foldable ist dafür ein gutes Beispiel.

Es kommt mit einem neuen Faltmechanismus, es hat eine leichte und dünne Quad-Kamera, die auf dem aktuellen technischen Stand ist und mehr. Für diese Art von Innovationen möchte Xiaomi langfristig bekannt sein, man möchte führend sein.

Mit Blick auf die Ausgaben bedeutet das, dass noch mehr Geld in die Entwicklung neuer Technologien fließen wird. In den letzten Jahren wuchs der Anteil um fast 40 Prozent und in diesem Jahr rechnet man mit bis zu 2,5 Milliarden Euro für R&D.

Xiaomi möchte „erwachsen werden“

Bis 2026 will Xiaomi über 12 Milliarden Euro (immer grob umgerechnet) ausgeben und der Slogan für die jährliche Rede über die Zukunft der Marke lautet „Growing Up“ (erwachsen werden). Das erinnert mich alles an eine Xiaomi-Rede von 2019.

Damals gab man auch bekannt, dass Xiaomi weg vom „Billig-Image“ und als sehr innovative Marke wahrgenommen werden möchte. Der erste Punkt traf jedenfalls ein, denn Xiaomi ist preislich auf dem Level von Samsung und Apple angelangt.

Das hat allerdings dafür gesorgt, dass man das Ziel (Nummer 1 bis 2024 werden) verfehlen wird. Vielleicht auch ganz bewusst, denn Xiaomi will nicht mehr mit allen Mitteln wachsen, der Fokus liegt mittlerweile eher auf einer hohen Gewinnmarge.

Xiaomi plant erstes Elektroauto

Mal schauen, wie diese neuen Technologien aussehen werden, die „der Menschheit zugutekommen“. Lei Jun hat bei seiner Rede mit Sicherheit schon an das erste Elektroauto von Xiaomi gedacht, welches kommendes Jahr ansteht (neue Details gab es leider nicht, darauf habe ich gehofft). Es erinnert aber auch alles an Huawei.

Die haben auch als Underdog angefangen, dann extrem viel Geld in die Forschung gesteckt und wurden immer teurer. Sie wollten auch die Nummer 1 werden und als Marke für Innovationen bekannt sein, bis das US-Embargo diesen Plan zerstörte.

