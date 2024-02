Xiaomi kündigt neuen E-Scooter für 2024 an

Xiaomi hat einen neuen E-Scooter für 2024 parat, der auch in Deutschland an den Start gehen dürfte. Die Rede ist vom Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus, der sogar schon auf der globalen Webseite von Xiaomi mit fast allen Details zu finden ist.

Wir bekamen letztes Jahr den Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, in diesem Jahr gibt es also eine verbesserte Version des Xiaomi Electric Scooter 4 Pro von 2022. Doch was bietet die Plus-Version, für die wir noch keinen Preis haben, als Neuerung?

Es gibt eine neue Peak-Leistung von 960 Watt, mit bis zu 60 km mehr Reichweite (dafür aber mit 19,5 kg mehr Gewicht), eine Trommelbremse hinten und Xiaomi hat Blinker im Lenker verbaut. Die restlichen Features (App, Display) kennt man so.

Man darf davon ausgehen, dass die neue Plus-Version im Frühjahr oder Sommer auf den Markt kommt, das Ultra-Modell wurde letztes Jahr im Februar offiziell für Deutschland bestätigt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Xiaomi den neuen E-Scooter auf dem Event im Februar (Xiaomi 14-Reihe, MWC) für uns bestätigen wird.

Wir liefern dann also sicher bald den Preis, ich rechne aber, wie beim Pro, mit etwa 800 Euro, und bis dahin könnt ihr euch schon auf der Seite von Xiaomi umschauen.

PS: Meinen Erfahrungsbericht zum normalen Pro findet ihr hier, ich nutzen diesen bis heute und man bekommt ihn bereits für 700 Euro. Kann ich weiterhin empfehlen und die Neuerungen reizen mich nur bedingt, da mir die Reichweite reicht und ich nicht mehr Gewicht möchte. Nur Blinker fände ich so langsam wirklich praktisch.

