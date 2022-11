Xiaomi Scooter 4 Pro: Mein Erfahrungsbericht

Seit ein paar Wochen begleitet mich ein neuer E-Scooter von Xiaomi im Alltag, es ist das Spitzenmodell, der Xiaomi Scooter 4 Pro. Optisch passt das neue Modell zu den Vorgängern, die man mit der mattgrauen Optik und den roten Akzenten direkt im Straßenverkehr erkennt. Gefällt mir, der E-Scooter ist durchaus zurückhaltend.

Wir sprechen übrigens über einen 800 Euro teuren E-Scooter, der allerdings heute bei Amazon zum Black Friday für 749 Euro im Angebot ist. Verarbeitung und Haptik sind gut, aber die Modelle mit den großen Akkus sind keine Leichtgewichte. Wir sprechen hier über 16,5 kg, was für mich bei einem E-Scooter aber noch okay ist.

Xiaomi Scooter 4 Pro: Reichweite & Power

Großer Akku? Wie weit kommt man denn? In meiner Testphase lag die Reichweite die meiste Zeit bei 45 km, allerdings wurde das Modell mit 55 km angekündigt. Da wird gerade ein Update verteilt, das hat mir Xiaomi auch mitgeteilt, es wurde mir aber noch nicht angezeigt. Allerdings habe ich gesehen, dass es bei einigen da ist.

Die Beschleunigung im Alltag ist mit dem 350 Watt starken Elektromotor durchaus gut, im Sport-Modus liegt die Peak-Leistung bei 700 Watt. Reicht locker aus, um mich als ca. 95 kg schwere Person zügig zu beschleunigen und auch mal eine Steigung zu überwinden. Sport-Modus? Ja, es gibt drei Modi bei diesem Modell.

Ihr könnt einen Modus zum Spazieren wählen, in Normal wird Akku gespart und es ist bei 15 km/h Schluss und in Sport sind bis zu 20 km/h möglich. Global liegt die maximale Geschwindigkeit bei 25 km/h, wir in Deutschland sind ja weiterhin eine Ausnahme. Finde ich schade, aber Xiaomi hält sich hier natürlich an diese Regel.

Im Vergleich zum alten Pro-Modell ist dieses etwas höher und breiter, wobei das für mich kein spürbarer Unterschied ist. Außerdem gibt es hier neue „Xiaomi DuraGel“-Reifen (10 Zoll), die sich selbst heilen können. Konnte ich in der kurzen Testphase nicht ausreizen, aber sowas ist doch ein spannender Punkt für den Langzeittest.

Wer möchte, der kann eine recht starke Rekuperation wählen, die einen ausbremst, aber was für mich ungewohnt war: Bremshebel an der linken Seite. Finde man zwar häufiger bei E-Scootern, ich bin bisher aber die andere Seite gewohnt. Das Display zeigt alle nötigen Informationen an und ist gut abzulesen, auch bei Sonnenlicht.

Das Licht vorne leuchtet die Straße gut aus und es gibt einen Mechanismus zum Zusammenfalten des E-Scooters. Xiaomi nutzt einen Hebel am Lenker und das geht zügig. Zudem gibt es auch eine App, die ein paar Einstellungen mitbringt, für Updates benötigt wird und die euch natürlich auch die Restreichweite zeigt.

Der Xiaomi Scooter 4 Pro ist eine sinnvolle Weiterentwicklung und hat mich im Alltag überzeugt. Bedenkt aber auch, dass die reale Reichweite, wie immer bei elektrischen Fortbewegungsmitteln, unter dem Optimalwert liegt. Ich würde in diesem Fall von 25 bis 30 km sprechen, aber das hängt von vielen Faktoren ab.

Die E-Scooter von Xiaomi sind seit Jahren eine gute und verlässliche Nummer, aber wir sprechen hier mittlerweile auch von einem Preis von über 700 Euro. Dafür gibt es zwar ein sehr solides Gesamtpaket mit genug Power und Reichweite, aber das sind keine Schnäppchen mehr. Wer das Geld mitbringt, dürfte aber zufrieden sein.

Eine deutsche Produktseite gibt es bis heute übrigens nicht, auch wenn das Modell für Deutschland angekündigt wurde und eine deutsche Straßenzulassung hat. Wer mehr Details möchte, muss auf der globalen Seite von Xiaomi schauen. Eine gute Anlaufstelle für den Kauf ist Amazon (alternativ bei Saturn oder NBB erhältlich).

