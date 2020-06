Xiaomi Mi Band 5: Offizielles Bild ist da

Xiaomi wird diese Woche das Mi Band 5 vorstellen und es gab bereits zahlreiche Leaks in den letzten Wochen. Wie erwartet gibt es nun auch offizielles Bildmaterial, welches das Xiaomi Mi Band 5 zeigt und ich rechne damit, dass bald mehr kommt.

Das Xiaomi Mi Band 5 wird NFC unterstützen, aber das gab es beim Xiaomi Mi Band 4 ebenfalls in China. Neu ist aber wohl, dass wir NFC auch in der globalen Version sehen werden und für kontaktloses Zahlen nutzen können.

Bisher wissen wir nur, dass das Xiaomi Mi Band 5 am Donnerstag (11. Juni) in China gezeigt wird, ein Datum für Europa haben wir noch nicht. Xiaomi hat aber schon angedeutet, dass wir das neue Mi Band bald in Deutschland sehen werden.

