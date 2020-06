Xiaomi Mi Band 5: Bilder und Funktionen

Xiaomi wird diese Woche das Mi Band 5 in China präsentieren und hat gestern das erste Bild veröffentlicht. Mittlerweile sind wie erwartet weitere Bilder veröffentlicht worden und Xiaomi hat auch schon die neuen „Haupt-Funktionen“ verraten.

Xiaomi Mi Band 5 mit magnetischer Halterung

Beim Xiaomi Mi Band 5 wird es demnach ein großes und dynamisches Display, ein Upgrade für die verbauten Sensoren. magnetisches Laden, 11 Sport-Modi, NFC für mobiles Bezahlen, eine „Fernbedienung“ und Gesundheitsfeatures für Frauen geben. Bedenkt aber bitte: Es handelt sich um die Features für China.

Die meisten Neuerungen werden wir auch in Europa sehen und ich gehe sogar fast davon aus, dass wir alle sehen werden, denn die globale Version soll mit dem Mi Band 5 erstmals NFC unterstützen. Wir müssen aber noch abwarten, wie das mit dem kontaktlosen Zahlen über Mastercard in Deutschland aussehen wird.

Das Xiaomi Mi Band 5 wird in Deutschland auf den Markt kommen, das hat man bereits angedeutet. Ein Datum gibt es noch nicht, aber ich rechne noch im Juni mit Details. Doch bis dahin beobachten wir, was Xiaomi in China zeigen wird.

Xiaomi Mi Band 5 in Bildern

