Xiaomi: Neue Mi Box ist alte Hardware

Wir haben euch vor ein paar Tagen mitgeteilt, dass Xiaomi eine neue Mi Box plant und mittlerweile wurde diese auch vorgestellt. Der Beitrag dazu war beliebt bei euch, allerdings muss ich euch etwas enttäuschen. Xiaomi hat die Mi Box S von 2018 genommen und ihr einfach nur einen neuen Namen verpasst.

Xiaomi Mi Box 4K: Hardware von 2018

Die Xiaomi Mi Box 4K ist also vermutlich einfach nur eine Xiaomi Mi Box S für den Markt in Indien. Dinge wie HDMI 2.1 und Dolby Atmos oder Dolby Vision fehlen hier also weiterhin und auch Bluetooth ist noch in Version 4.2 vorhanden. Es ist die alte und bekannte Hardware mit einem neuen Namen für Indien.

Schade, viele hätten hier vielleicht auf aktuelle Hardware mit Android TV gehofft, doch wie XDA Developers berichtet, ist die Xiaomi Mi Box 4K die alte Xiaomi Mi Box S, die man für weniger als 50 Euro (umgerechnet) in Indien verkaufen möchte. Mal schauen, ob wir die alte Box mit neuem Namen auch in Europa sehen werden, aber selbst wenn: Nvidia dürfte da das bessere Portfolio im Angebot haben.

