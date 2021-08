Xiaomi Mi Mix 4: Das sind wohl die Details

Kommentar: Was mir beim Google Pixel 6 gar nicht gefällt

Das Google Pixel 6 ist offiziell und Google hat auch bestätigt, dass wir in diesem Jahr eine größere Pro-Version bekommen werden. Diese wird teuer, aber sie soll alles bieten, was es derzeit so gibt - auch ein 6,7 Zoll großes…8. August 2021 JETZT LESEN →