Xiaomi bestätigt Poco-Event am 7. September

Xiaomi hat heute ein weiteres Event für Poco bestätigt, welches am 7. September um 14 Uhr stattfinden wird. In diesem Fall kam die Einladung für das Online Event auch bei uns an und es handelt sich um ein globales Event. Das neue Poco-Smartphone wird also ziemlich sicher in Deutschland erhältlich sein.

Man macht auch kein Geheimnis um das Gerät: Das Poco X3 kommt. Dieses Modell hat sich vor ein paar Tagen bereits angedeutet. Das Poco X3 wäre somit übrigens auch das zweite Poco-Smartphone in Deutschland.

Xiaomi spricht beim Event von „genau das, was wir brauchen“, nennt aber keine weiteren Details. Es dürfte sich eher um die untere Mittelklasse handeln. Wir werden die Gerüchteküche verfolgen und euch auf dem Laufenden halten.

