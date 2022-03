Xiaomi zeigt neues Redmi-Spitzenmodell für Deutschland

In China hat Xiaomi die K-Reihe für Redmi-Smartphones, diese gibt es bei uns nicht (jedenfalls nicht direkt, die Geräte kommen gerne mit einem anderen Brandung zu uns). Hier ist die beliebte Redmi Note-Reihe das beste Lineup für Deutschland.

Anfang 2022 wurde das Redmi Note 11 Pro 5G (in diesem Fall ist 5G als Zusatz wichtig, da es auch eine Version ohne 5G gibt) als neues Spitzenmodell gezeigt und jetzt folgt das Redmi Note 11 Pro+ 5G. Es ist eines von drei neuen Smartphones.

-->

Zusammen mit dem Redmi Note 11S und Redmi 10 5G wirft Xiaomi als weiterhin ein neues Smartphone nach dem anderen auf den Markt und verfolgt die alte Strategie von Huawei und Honor (in der Hoffnung, dass man deren Erfolg übernehmen kann).

Das Redmi Note 11 Pro+ 5G kommt

Also, was kann die Plus-Version? Es gibt ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz (FHD+), den Dimensity 920 von MediaTek (Qualcomm ist in dieser Klasse echt abgelöst) und einen Akku mit 4.500 mAh, der mit 120 Watt geladen werden kann.

Die Hauptkamera löst mit 108 MP auf, dazu kommen 8 MP (Ultraweit) und 2 MP (Marko). Diese 2-MP-Marko-Kameras kann man sich langsam echt mal sparen, da haben jetzt wirklich genug Testberichte gezeigt, dass das eher überflüssig ist.

Man kann zwischen 6 GB RAM und 128 GB Speicher für 399,90 Euro und 8 GB RAM und 128 GB Speicher für 429,90 Euro und 8 GB RAM und 256 GB Speicher für 449,90 Euro wählen. Marktstart ist am 6. April über die Webseite von Xiaomi.

Es geht weiter: Xiaomi könnte ebenfalls Android-Apps drosseln Als hätten die Android-Hersteller nicht aus der negativen Presse von OnePlus vor einem Jahr gelernt, denn nach Samsung (die sich bereits dafür entschuldigt haben) steht jetzt auch Xiaomi im Verdacht, dass man Android-Apps etwas drosselt. Xiaomi bevorzugt Benchmarks bei Leistung…29. März 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->