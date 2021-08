Xiaomi Sound: Ein kompakter und sehr preiswerter Lautsprecher

Xiaomi hat heute einige neue Produkte gezeigt, darunter auch einen neuen und sehr kompakten Lautsprecher namens Xiaomi Sound. Man spricht von „smart“, aber es ist noch unklar, wie smart der kleine Lautsprecher hier wirklich ist.

Bis zu 90 dB gibt es auf die Ohren und Xiaomi hat auch für Hi-Res-Audio und einen 360 Grad-Sound gesorgt. Es ist unklar, ob der Xiaomi Sound an einen HomePod mini von Apple herankommt, aber vermutlich will man diesen damit angreifen.

Wie bei den anderen Produkten von heute gilt: Bisher wurde der Xiaomi Sound nur für China angekündigt. Hier greift man aber mit einem sehr aggressiven Preis von nur 65 Euro (umgerechnet) an. Der Speaker ist also so günstig wie ein Amazon Echo Dot und Xiaomi hofft, dass man damit den Marktanteil erhöhen kann.

Der Xiaomi Sound kommt übrigens nicht nur mit Bluetooth 5.2 daher, sondern auch mit einem UWB-Chip, sprich Ultrabreitband. Wie beim HomePod mini und dem iPhone ist die Idee, dass ein Xiaomi Mi Mix 4, welches auch erstmals einen UWB-Chip besitzt, die Musik direkt an den kompakten Lautsprecher schicken kann.

