YouTube jetzt mit längerer Werbung in Videos

TV-Nutzern ist in den letzten Wochen vielleicht eine kleine Änderung bei YouTube aufgefallen, wenn sie kein Premium nutzen: Es gibt unten so eine kleine und gelbe Zahl, die abläuft. Man sieht nicht mehr die Zahl der Werbespot, sondern die Länge.

YouTube zeigt einem also zum Beispiel einen Countdown mit 60 Sekunden statt einer 2 für zwei Werbeclips an. Laut Google kommt das besser bei den Nutzern an.

YouTube: Längere Werbepausen am TV

Außerdem werdet ihr jetzt längere Werbepausen bei YouTube sehen, denn Google packt die Werbeclips lieber gebündelt in eine Werbung und nicht mehr so verteilt auf das Video. Dadurch konnte man die Dauer der Wiedergabe in Videos um ca. 30 Prozent steigern. Diese Änderung wird jetzt also für alle YouTube-Nutzer verteilt.

Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, denn das erinnert an klassische TV-Werbung. Und ich vermute, dass Google diese Änderung einführt, damit man noch mehr Werbeclips in eine Werbepause packen kann. 90 statt 60 Sekunden wirkt als Steigerung nicht ganz so dramatisch wie 3 oder 4 statt 2 Werbeclips pro Pause.

Ich habe zwar keine Werbung dank YouTube Premium, aber mir waren kurze und knackige Werbespots immer lieber. Wenn die Werbung zu lang ist, wie am TV, dann neige ich zum Switchen. Google hat es aber getestet und das Gegenteil gesehen.

YouTube: Werbung in Shorts am TV

Apropos Werbung, diese kommt jetzt auch in die Shorts, wenn man sich diese am TV anschaut. Mobil gibt es das schon länger, aber YouTube Shorts werden am TV immer beliebter, daher zeigt man dort in Zukunft ebenfalls Werbung für Nutzer an.

Man merkt, dass Google in diesem Jahr sehr aktiv bei YouTube ist, wenn es um die Steigerung von Werbeeinnahmen geht. Mehr Werbung, optimierte Werbung und vor allem der Kampf gegen Adblocker. Finde ich als YouTuber zwar okay, aber man muss aufpassen, dass man es nicht übertreibt und Nutzer verliert, das hilft keinem.

