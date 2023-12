YouTube und der Kampf gegen Adblocker: Nutzer sind bereits kreativ

Google hat damit begonnen, härter gegen Adblocker bei YouTube vorzugehen und dieser Schritt wird zwar kritisch von Datenschützen gesehen, aber langfristig liegt der Fokus von Google auf mehr Gewinn, das sieht man auch bei anderen Dingen.

Doch Menschen sind kreativ und daher gibt es bereits erste Lösungen wie „Ad Speedup“ als Browsererweiterung. Wie 9TO5Google berichtet, wird die Werbung damit nicht ganz blockiert, sondern einfach im Schnelldurchlauf durchgewunken.

Als YouTuber verstehe ich Google und finde den Weg nicht schlecht, als Nutzer kann ich aber auch verstehen, dass die Masse an Werbung nervt. Das hat sich sehr stark verändert und wurde teilweise echt viel. Der angenehmste Weg bei YouTube ist in meinen Augen das Premium-Abo, was aber auch nicht jeder zahlen möchte.

Wir freuen uns aber über jeden Nutzer, der ohne Adblocker und andere Lösungen die Seite und YouTube verfolgt. Ein günstiges Abo für YouTube Premium können wir nicht anbieten, aber für 2 Euro im Monat kann man die Werbung bei uns entfernen.

