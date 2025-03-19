ZDF geht neue Wege: Mediathek wird zum Streaming-Portal
Die ZDFmediathek wurde in ein „modernes Streamingportal“ umgewandelt. Damit verabschiedet sich das ZDF von der bisherigen, am linearen Fernsehprogramm orientierten Struktur und stellt die Interessen der Nutzer in den Mittelpunkt.
Eine optimierte Navigation sowie algorithmisch generierte Seiten erleichtern den Zugang zu den Inhalten. Durch umfangreiche Metadaten werden Filme und Serien besser klassifiziert und übersichtlicher dargestellt, um das Streaming-Erlebnis für alle Zielgruppen zu verbessern, heißt es vom ZDF.
Neben der technischen Weiterentwicklung legt das ZDF Wert auf Barrierefreiheit und eine intuitive Nutzerführung. Das neue Streaming-Portal ist auf allen gängigen Endgeräten verfügbar und speziell für Smart-TVs optimiert. Mit der Einführung dieses personalisierten Streaming-Angebots will das ZDF Maßstäbe für öffentlich-rechtliche Online-Plattformen setzen. Die Zusammenarbeit mit der ARD wird insbesondere im Rahmen der „Streaming OS“-Strategie weiter vertieft.
Das neue ZDF-Portal bietet nicht nur personalisierte Empfehlungen bieten, sondern auch Inhalte von Partnern wie der ARD. Darüber hinaus plant das ZDF, die Plattform um interaktive Diskussions- und Beteiligungsmöglichkeiten zu erweitern. Langfristig sollen übergreifende Nutzerprofile für ARD und ZDF entstehen, um den Zugang zu öffentlich-rechtlichen Inhalten komfortabler zu gestalten.
Ich nutze die ARD und ZDF Mediatheken sehr oft. Wurde auch zeit, sich an die moderne anzupassen.
Eine Anwendung muss funktionieren und intuitiv bendienbar sein, erst dann kommt vielleicht das Design.
Und die neue Version ist deutlich schlechter bedienbar und es fehlen wichtige Funktionen.
Aber Hauptsache sie sieht gut aus.
Die ZDF Mediathek war die ganze Zeit seit etlichen Jahren die eindeutig bessere Mediathek und ohne Fehler im Vergleich zur ARD Mediathek. Die trieb einen regelmäßig in den Wahnsinn. Aber da hat ja nun die ZDF Mediathek aufgeholt. :-(
Sieht optisch zumindest sehr gut aus!