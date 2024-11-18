Zelda, Super Mario und mehr: Nintendo startet viele Switch-Angebote

Der Black Friday 2024 naht und Nintendo steigt ab heute ebenfalls ein und hat ein paar, nun, ganz passable Angebote bis zum 1. Dezember online gestellt. Die neuen Spiele für die Nintendo Switch sind nicht dabei, aber es gibt ein paar Klassiker.

Dazu gehören Zelda: Tears of the Kingdom und Super Mario Odyssey, auch wenn die Preise mit teilweise über 40 Euro für so alte Spiele nicht ganz so attraktiv sind. Doch der Erfolg der Switch hat dafür gesorgt, dass die Spiele preisstabil blieben.

Drittanbieter wie EA Sports FC 25 und Red Dead Redemption sind ebenfalls dabei, da gibt es schon bessere Preise. Doch bei vielen Switch-Spielen empfiehlt sich ein Preisvergleich vor dem Kauf, denn physische Versionen ziehen oft mit. Nintendo hat der Aktion eine Sonderseite spendiert, schaut hier nach den Switch-Angeboten.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.