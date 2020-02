ZTE Axon 10s Pro: Das erste Modell mit dem Snapdragon 865

Samsung wird kommende Woche das Galaxy S20 vorstellen, welches zumindest in den USA mit dem Snapdragon 865 auf den Markt kommen wird. Am Donnerstag folgt dann Xiaomi, die das Mi 10 mit dem Snapdragon 865 zeigen wollen.

Doch nun ist ZTE den beiden Unternehmen zuvorgekommen und hat bereits das Axon 10s Pro vorgestellt. Es handelt sich dabei aber im Prinzip nur um das ZTE Axon 10 Pro von 2019, dem man jetzt den Snapdragon 865 spendiert hat.

Das ZTE Axon 10s Pro besitzt ein 6,47 Zoll großes OLED-Display (FHD+), bis zu 12 GB RAM, 256 GB Speicher (UFS 3.0), einen Akku mit 4000 mAh, eine Triple-Kamera (48 MP Normal + 12 MP Weitwinkel + 8 MP Tele) und eine Frontkamera mit 20 MP. Beim S-Modell ist nun außerdem auch Wi-Fi 6 mit dabei.

Details zum ZTE Axon 10s Pro für Europa gibt es bisher noch nicht, aktuell ist nur die chinesische Produktseite online. ZTE hat zwar die MWC-Keynote abgesagt, will aber trotzdem auf dem MWC vertreten sein. Wir werden also vermutlich in gut zwei Wochen die Details für den europäischen Markt bekommen.

