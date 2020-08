ZTE zeigt Smartphone mit Kamera unter dem Display

In den letzten Jahren haben wir uns mit Löchern und Einkerbungen im Display beschäftigt, in den kommenden Jahren werden wir uns mit Kameras unter dem Display beschäftigen. Es gab bereits erste Demos mit Prototypen, doch ZTE will kommenden Monat das erste Produkt für den Massenmarkt zeigen.

Das ZTE Axon 20 5G könnte das erste Smartphone sein, welches eine Kamera unter dem Display besitzt (falls kein anderer Hersteller schneller ist). Man hat bereits bestätigt, dass das Modell am 1. September gezeigt wird und diese Woche gab es nun auch ein erstes Pressebild, welches Front und Rückseite zeigt.

-->

Wir haben im Juni darüber berichtet, dass wir bald mit den ersten Modellen rechnen, da es nun ein Unternehmen in China gibt, welches den Sensor als Massenprodukt produziert. Ich gehe davon aus, dass nach ZTE noch weitere Hersteller folgen und ihre Produkte für 2020 präsentieren werden.

Google Pixel 5 soll im September starten Google präsentierte vor ein paar Tagen nicht nur das Pixel 4a, sondern gab auch bekannt, dass wir im Herbst das Pixel 4a 5G und Pixel 5 sehen werden. Google selbst lieferte uns kurz danach den Hinweis, dass der Vorverkauf am…20. August 2020 JETZT LESEN →

-->