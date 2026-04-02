simplebanking bringt den Kontostand auf den Mac

Die kostenfreie Mac-App simplebanking zeigt Kontostände mehrerer Banken direkt in der Menüleiste an.

Simplebanking ist eine Anwendung für macOS, die laut Entwickler Maik Klotz Kontostände und Umsätze direkt in der Menüleiste des Mac darstellt. Unterstützt werden demnach verschiedene Banken in Deutschland über eine Open-Banking-Anbindung, ohne dass Nutzer ein neues Konto eröffnen oder den Anbieter wechseln müssen.

Die App konzentriert sich nach Angaben des Anbieters auf den lesenden Zugriff auf Kontoinformationen. Überweisungen, Kartenverwaltung oder andere Transaktionen sind demnach nicht vorgesehen. Als technische Grundlage dient die Open-Banking-Infrastruktur von YAXI sowie eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Funktionen der Mac-App für Multibanking und Finanzübersicht

Neben dem Kontostand in der Menüleiste nennt simplebanking weitere Funktionen wie eine Umsatzübersicht, Such- und Filteroptionen, eine Abo-Erkennung mit Verlinkung zur Kündigungsseite sowie eine zusammengefasste Ansicht mehrerer Konten. Außerdem werden Ausgaben grafisch aufbereitet, etwa über farbliche Hinweise zum Kontostand, eine Heatmap und einen sogenannten Financial Health Score.

Für die Nutzung nennt der Entwickler macOS 13 oder neuer als Voraussetzung. Die App wird kostenlos angeboten und ist für Apple-Silicon- und Intel-Macs verfügbar. Zudem verweist simplebanking darauf, dass der Quellcode offen einsehbar ist und weitere Funktionen wie KI-gestützte Auswertungen und erweiterte Exportmöglichkeiten geplant seien.

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