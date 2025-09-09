Snapchat steht vor „dem entscheidenden Moment“

Snap Inc. will es noch einmal wissen und das aktuelle Tief nutzen, um sich komplett neu zu organisieren und aggressiver anzugreifen. Doch das ist nicht so leicht, denn nach 14 Jahren im Geschäft fehlt die Agilität, das weiß auch der CEO Evan Spiegel.

In einem langen Brief an Mitarbeiter und Presse hat er diese Woche betont, dass es ein „entscheidender Moment“ für Snapchat und die Snap Inc. ist und damit man mit neuen Start-ups und großen Unternehmen mithalten kann, geht man es neu an.

Man möchte bei Snap Inc. wieder eine Start-up-Mentalität schaffen und das ist mit 5.000 Mitarbeitern nur schwer möglich. Daher gibt es ab sofort viele neue und sehr kleine Teams mit maximal 10 bis 15 Personen, die an den neuen Projekten arbeiten.

Innerhalb von nur 90 Tagen und mit nur einer Führungsperson sollen so neue und spannende Projekte umgesetzt werden, die das Unternehmen auch in Zukunft noch relevant machen. Ich habe Snapchat und deren Produkte in den letzten Jahren hin und wieder genutzt und getestet, aktuell aber nicht, da ich nicht die Zielgruppe bin.

Diese ist 13 bis 34 Jahre alt und dort erreicht man in vielen Ländern teilweise über 70 Prozent der Nutzer. Doch diese Gruppe hat Grenzen, wenn es um Wachstum geht und vielleicht rücke ich ja mit neuen Produkten in Zukunft mehr in den Fokus.