So denken die Deutschen über autonomes Fahren

Die Deutschen sehen im autonomen Fahren vor allem Vorteile wie weniger Lärm und mehr Sicherheit für andere Verkehrsteilnehmer.

Autonome Mobilität wird in Deutschland zunehmend als Chance wahrgenommen. Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom erwarten 50 Prozent der Befragten weniger Verkehrslärm durch eine angepasste Fahrweise autonomer Fahrzeuge.

47 Prozent sehen darin einen flüssigeren Verkehrsfluss. Sicherheit für andere Verkehrsteilnehmer schätzen rund 43 Prozent als großen Vorteil. Auch der Fahrkomfort wird von 37 Prozent als Plus genannt, während nur neun Prozent gar keine Vorteile sehen.

Wahrnehmung und Erwartungen an autonome Mobilität

Neben diesen positiven Erwartungen hoffen viele Menschen auf Zeitgewinn durch autonome Fahrzeuge. 31 Prozent möchten während der Fahrt mehr Zeit für Unterhaltung nutzen, und 29 Prozent planen, Erledigungen wie Büroarbeit zu machen.

Allerdings sehen viele Befragte auch erhebliche Risiken und Nachteile. 73 Prozent halten die rechtlichen Grundlagen für unsicher. 63 Prozent befürchten technische Probleme, und 55 Prozent machen sich Sorgen um Hackerangriffe. Fast die Hälfte der Deutschen traut der Technik weniger zu als einem menschlichen Fahrer in schwierigen Verkehrssituationen.

Zudem sehen 42 Prozent hohe Kosten für die Infrastruktur und 32 Prozent generell zu hohe Preise für autonome Mobilität. 38 Prozent möchten den Spaß am Selbstfahren nicht missen.

Wichtigste Vorteile und Nachteile laut Umfrage: