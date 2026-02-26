Spider-Man: Sony kündigt großen Neustart an

Das sogenannte Spider-Man Universum von Sony lief am Anfang durchaus gut an und der erste Venom-Film war mit 850 Millionen Dollar im Kino sehr erfolgreich. Mit der Zeit kamen jedoch die Probleme und viele Filme scheiterten später im Kino.

Filme wie Morbius und Kraven the Hunter waren große Flops, bei Kraven musste Sony am Ende sogar draufzahlen. Das Universum funktioniert ohne Spider-Man selbst, der im Marvel Cinematic Universe von Disney unterwegs ist, nicht mehr.

Sony plant Neustart der Spider-Filme

Es war daher schon 2024 zu hören, dass Sony das Spin-off-Universum einstellen möchte und im Podcast „The Town“ hat Sony Pictures CEO Tom Rothman das jetzt auch offiziell bestätigt. Die ganzen Spider-Man-Marken bekommen einen Neustart.

Neue Schauspieler, neue Charaktere, neue Projekte, Sony geht die Sache ganz neu an. Details wollte man nicht nennen, es ist also unklar, welche Helden man nutzen wird und wann es losgeht, aber eins ist sicher, die alten Filme sind jetzt abgehakt.

Spider-Universum ist nicht attraktiv

Leicht wird es allerdings nicht, denn Spider-Man selbst ist sehr beliebt und immer wieder erfolgreich im Kino, die restlichen Charaktere, die Sony besitzt, sind aber nicht unbedingt das große Highlight und, abgesehen von Venom, kaum bekannt.

Doch da Spider-Man, sowohl als Film, als auch als Spiel, weiterhin gut funktioniert und viel Geld für Sony einspielt, wird man sicher immer wieder versuchen, dass die anderen Charaktere auch etwas vom Erfolg abbekommen. Ein Problem ist aber auch (ich habe aber nicht alles gesehen) die Qualität, die war oft sehr bescheiden.

Wenn Sony also wirklich erfolgreich mit anderen Helden (und Bösewichten) rund um Spider-Man sein möchte, dann sollte man auch bessere Filme produzieren.