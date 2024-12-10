Spider-Man: Sony beendet das Spin-off-Universum

Sony hat die Rechte an Spider-Man, aber die Filme mit der Spinne selbst sind seit einigen Jahren bei Disney und den Marvel Studios zu sehen. Man selbst hat noch eine animierte Reihe (Spider-Verse) und es gibt auch ein Spin-off-Universum.

Das besteht aus Filmen wie Venom, Madame Web, Morbius oder Kraven the Hunter, der diese Woche im Kino startet. Doch das Interesse ist gering und abgesehen von Venom waren das auch alles mehr oder weniger große Flops im Kino. Daher stellt Sony das Spin-off-Universum ein und hat nach Kraven keine weiteren Filmpläne.

Ein Insider von The Wrap hat der Quelle verraten, dass es den Filmen vor allem an Qualität mangelt und man bei Sony oft nicht so richtig weiß, was man tut. Da wird ein Projekt genehmigt, was teuer ist, aber am Ende keinen interessiert. Und es gibt auch keine Linie, keinen Plan, es sind einfach nur mehrere schlechte Spider-Filme.

Daher soll der Fokus jetzt auf Tom Holland und der Zusammenarbeit mit Disney bei Spider-Man liegen und die animierten Spider-Verse-Filme sind auch beliebt. Doch abgesehen davon war es das zunächst mit diesen Filmen, was vielleicht gut so ist.