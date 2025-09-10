Stellantis Direktbank erhöht die Festgeldzinsen

Fintech

Stellantis Direktbank

Die Stellantis Direktbank hat eine Erhöhung der Festgeldzinsen für Neuabschlüsse ab dem 10. September 2025 angekündigt. Laut Unternehmensangaben steigt der Zinssatz für eine Laufzeit von zwei Jahren von bisher 2,10 Prozent pro Jahr auf 2,30 Prozent pro Jahr. Bei einer Laufzeit von drei Jahren erhöht er sich von 1,75 Prozent pro Jahr auf 1,95 Prozent pro Jahr.

Um ein Best Festgeldkonto eröffnen zu können, benötigen Kunden zunächst ein Tagesgeldkonto bei der Stellantis Direktbank. Ist das Tagesgeldkonto vollständig eröffnet, können diese über ihr Online-Banking das Festgeldkonto eröffnen. Die Kontoeröffnung ist unkompliziert, unter anderem per Video-Identifikation möglich.

Alle Einlagen bei der Stellantis Direktbank sind durch den französischen Einlagensicherungsfonds (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution) bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Kunde abgesichert.

Zur Stellantis Direktbank →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

