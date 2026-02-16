Stellantis setzt wieder mehr auf den Diesel

Stellantis nutzt für seine Marken in der Regel eine Mischplattform, um jeden Antrieb bei einem Modell realisieren zu können. Das bringt Nachteile bei Elektroautos mit, da man Verbrenner bei der Entwicklung berücksichtigen muss, hat aber eben den Vorteil, dass man ein Modell entwickeln und es mit vielen Antrieben anbieten kann.

Doch trotz der Option haben sich viele Marken von Stellantis dazu entschieden, dass man meistens einen Hybriden und maximal einen Benziner mit anbietet, der Diesel wurde oft gestrichen. Jetzt rudert man laut Reuters etwas zurück und hat seit Ende 2025 einige Modelle mit Diesel auf den Markt gebracht. Nur warum?

Der Marktanteil von Diesel ist gering, aber genau das ist der Punkt, immer mehr Marken verabschieden sich davon und die Konkurrenz wird weniger. Und dort gibt es keine Konkurrenz aus China, laut Quelle auch ein Argument. Außerdem erleben einige Elektroautos von Stellantis einen Dämpfer, den man so ausgleichen kann.

Es ist nicht so, dass Opel, Peugeot und Co. alle Modelle mit einem Diesel anbieten werden, aber hier und da feiert dieser Antrieb bei einigen Modellen ein Comeback.