SUV-Rekord und Elektro-Sprung: So verschiebt sich der deutsche Neuwagenmarkt
Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet im November 2025 steigende Pkw-Neuzulassungen und deutliche Verschiebungen nach Marken, Segmenten und Antriebsarten.
Im November 2025 wurden laut KBA 250.671 Pkw neu zugelassen, das sind 2,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, während der Zeitraum Januar bis November ein Plus von 0,7 Prozent zeigt.
Gewerbliche Neuzulassungen gingen um 1,0 Prozent zurück und erreichten einen Anteil von 65,7 Prozent, private Zulassungen legten dagegen um 10,1 Prozent zu.
Bei den deutschen Marken verzeichnete Ford mit +13,7 Prozent und 3,6 Prozent Marktanteil den stärksten Zuwachs, während Volkswagen mit 19,1 Prozent erneut den größten Anteil am Neuzulassungsmarkt hielt.
Unter den Importmarken mit mindestens 1,5 Prozent Marktanteil ragte BYD mit einem Plus von 834,1 Prozent und einem Anteil von 1,6 Prozent heraus. Deutliche Zuwächse meldeten außerdem unter anderem Fiat mit +41,2 Prozent und 1,7 Prozent Anteil sowie Skoda mit +11,5 Prozent und 8,2 Prozent, während Marken wie Peugeot, Toyota und Renault rückläufige Ergebnisse verbuchten.
Segmentseitig stellten SUVs mit 33,7 Prozent Marktanteil und einem Plus von 10,7 Prozent das stärkste Feld, gefolgt von der Kompaktklasse mit 16,7 Prozent nach einem Rückgang von 3,3 Prozent.
Elektroanteil, CO₂-Werte und Entwicklung bei Nutzfahrzeugen
Die Neuzulassungen von Elektro-Pkw (BEV) erreichten im November 55.741 Fahrzeuge und legten damit um 58,5 Prozent zu, sodass ihr Anteil bei 22,2 Prozent lag.
Plug-in-Hybride kamen mit 32.433 Neuzulassungen auf 12,9 Prozent, insgesamt wurden 103.349 Hybride zugelassen, was einem Anteil von 41,2 Prozent entspricht, während Benziner auf 24,4 Prozent (-21,1 Prozent) und Diesel auf 11,8 Prozent (-19,3 Prozent) fielen.
Flüssiggasbetriebene Pkw kamen mit 1.033 Einheiten auf 0,4 Prozent Marktanteil, erdgasbetriebene Pkw wurden im November nicht neu zugelassen.
Der durchschnittliche CO₂-Ausstoß der Neuwagen sank im November auf 98,3 Gramm pro Kilometer, was einem Rückgang von 14,4 Prozent entspricht. Bei den Nutzfahrzeugen verzeichneten Kraftomnibusse einen Zuwachs von 82,3 Prozent, Zugmaschinen insgesamt legten um 5,6 Prozent zu, darunter Sattelzugmaschinen mit +12,4 Prozent.
Lastkraftwagen erreichten ein Plus von 1,0 Prozent, während die Zulassungen sonstiger Kraftfahrzeuge um 1,1 Prozent unter dem Vorjahresmonat lagen und die Kraftrad-Neuzulassungen um 67,3 Prozent zurückgingen.
Kernzahlen zu Bestands- und Gebrauchtmarkt
- 290.926 Kfz und 18.015 Kfz-Anhänger neu zugelassen
- 581.118 Kfz und 31.083 Anhänger auf dem Gebrauchtmarkt umgesetzt
- Gebrauchte Busse +9,4 Prozent, gebrauchte Lkw +2,6 Prozent
Auf dem Gebrauchtfahrzeugmarkt wechselten im November 581.118 Kfz und 31.083 Kfz-Anhänger den Halter, jeweils 2,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Zuwächse zeigten sich hier nur bei Kraftomnibussen mit +9,4 Prozent und Lastkraftwagen mit +2,6 Prozent, während alle anderen Fahrzeugklassen Rückgänge verzeichneten.
Insgesamt ergibt sich laut KBA das Bild eines Marktes, in dem alternative Antriebe und SUVs an Bedeutung gewinnen, während klassische Verbrenner und einige Segmente wie Oberklasse oder Sportwagen an Boden verlieren.
Ich nehme aus den Zahlen mit, dass die Dynamik bei Elektro-Pkw und Hybriden den Markt sichtbar verschiebt und gleichzeitig der sinkende CO₂-Ausstoß auf einen strukturellen Wandel hindeutet.
Für mich wirkt der starke SUV-Anteil in Kombination mit wachsendem BEV-Anteil wie ein Hinweis darauf, dass Elektromobilität zunehmend im Mainstream ankommt, während der Gebrauchtmarkt den Wandel mit leichter Verzögerung abbildet.
Neuzulassungen von Personenkraftwagen im November 2025 nach Marken
- ALFA ROMEO:
471 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -2,1%),
6.816 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,3%, Veränderung: +20,7%)
- ALPINE:
107 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +365,2%),
919 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,0%, Veränderung: +128,6%)
- ASTON MARTIN:
29 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +1.350,0%),
297 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,0%, Veränderung: +20,7%)
- AUDI:
19.102 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +9,5%),
184.168 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 7,1%, Veränderung: -1,0%)
- BENTLEY:
23 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -66,7%),
489 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,0%, Veränderung: -18,0%)
- BMW:
24.373 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +8,5%),
229.536 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 8,8%, Veränderung: +8,6%)
- BYD:
4.026 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +834,1%),
19.197 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,7%, Veränderung: +647,5%)
- CITROEN:
4.343 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +11,8%),
45.456 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 1,7%, Veränderung: -7,8%)
- DACIA:
6.249 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +9,1%),
65.706 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 2,5%, Veränderung: +2,4%)
- FERRARI:
97 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +2,1%),
1.635 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,1%, Veränderung: -7,6%)
- FIAT:
4.326 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +41,2%),
50.315 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 1,9%, Veränderung: -9,4%)
- FORD:
9.011 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +13,7%),
100.390 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 3,8%, Veränderung: +8,2%)
- HONDA:
431 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +31,8%),
6.757 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,3%, Veränderung: +3,5%)
- HYUNDAI:
7.564 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -4,1%),
86.543 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 3,3%, Veränderung: -1,8%)
- JEEP:
748 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -32,3%),
11.245 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,4%, Veränderung: +3,0%)
- KIA:
5.011 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -1,8%),
56.131 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 2,1%, Veränderung: -11,8%)
- LAND ROVER:
765 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -24,8%),
11.760 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,5%, Veränderung: +5,2%)
- LEXUS:
410 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -26,7%),
4.474 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,2%, Veränderung: -7,2%)
- MAZDA:
3.669 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +6,0%),
36.128 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 1,4%, Veränderung: -11,6%)
- MERCEDES:
24.827 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -4,0%),
240.150 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 9,2%, Veränderung: +1,4%)
- MG ROEWE:
2.578 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +169,4%),
23.627 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,9%, Veränderung: +23,6%)
- MINI:
3.148 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +3,2%),
31.743 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 1,2%, Veränderung: +6,0%)
- MITSUBISHI:
1.048 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -50,1%),
17.631 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,7%, Veränderung: -32,3%)
- NISSAN:
1.984 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -5,2%),
29.193 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 1,1%, Veränderung: +7,2%)
- OPEL:
11.398 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -2,0%),
124.031 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 4,8%, Veränderung: -10,0%)
- PEUGEOT:
5.387 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -24,3%),
53.946 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 2,1%, Veränderung: -14,0%)
- PORSCHE:
2.191 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -19,5%),
28.023 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 1,1%, Veränderung: -16,6%)
- RENAULT:
4.858 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -12,0%),
52.941 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 2,0%, Veränderung: +9,4%)
- SEAT:
13.413 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +14,2%),
149.799 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 5,7%, Veränderung: +6,3%)
- SKODA:
20.577 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +11,5%),
208.521 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 8,0%, Veränderung: +9,0%)
- SMART:
387 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -49,6%),
4.096 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,2%, Veränderung: -65,6%)
- SUBARU:
276 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -53,9%),
3.728 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,1%, Veränderung: -13,8%)
- SUZUKI:
1.383 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -34,2%),
20.721 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,8%, Veränderung: -11,4%)
- TESLA:
1.763 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -20,2%),
17.358 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,7%, Veränderung: -48,4%)
- TOYOTA:
8.449 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -17,7%),
77.697 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 3,0%, Veränderung: -10,3%)
- VOLVO:
4.650 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -15,5%),
54.082 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 2,1%, Veränderung: -3,9%)
- VW:
47.854 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: +0,5%),
516.756 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 19,8%, Veränderung: +4,1%)
- SONSTIGE:
1.013 Neuzulassungen (November 2025, Veränderung: -6,5%),
11.383 Neuzulassungen (Jan-Nov 2025, Anteil: 0,4%)
