Swift: Programmiersprache von Apple erhält Android-Unterstützung

Entwickler können heute auf eine Vielzahl von Programmiersprachen zurückgreifen, um ihre Apps bzw. Projekte umzusetzen. Eine dieser Programmiersprachen ist Swift, die vom US-amerikanischen Unternehmen Apple entwickelt wurde und seit Anfang September 2014 kontinuierlich weiterentwickelt wird. Nun will man Swift auf eine neue Ebene bringen.

Swift positioniert sich neben Kotlin

Die jetzt veröffentlichte Version 6.3 bringt knapp ein Jahr nach der Ankündigung neben weiteren Verbesserungen und neuen Funktionen nämlich auch die offizielle Unterstützung für die Android-Plattform. Mithilfe des dazugehörigen Swift SDK können Projekte von Grund auf auf der Android-Plattform umgesetzt werden. Auch bereits entstandene Projekte können auf die Android-Plattform portiert werden.

Swift 6.3 includes the first official release of the Swift SDK for Android. With this SDK, you can start developing native Android programs in Swift, update your Swift packages to support building for Android, and use Swift Java and Swift Java JNI Core to integrate Swift code into existing Android applications written in Kotlin/Java. This is a significant milestone that opens new opportunities for cross-platform development in Swift.

Apple sieht in dieser Veröffentlichung einen „Meilenstein“ und „neue Möglichkeiten“, um Projekte plattformübergreifend zu realisieren. Natürlich möchte das Unternehmen Swift auch gegenüber Kotlin positionieren, der primären Programmiersprache für Android.

Das Swift SDK steht ab sofort auf der offiziellen Webseite zum Download bereit. Die Dokumentationen sind bereits auf den aktuellen Stand, sodass Einsteiger sofort loslegen können. Um den Einstieg in Swift weiter zu erleichtern, hat Apple vor einiger Zeit die App „Swift Playgrounds“ veröffentlicht, die auf spielerische Weise die Programmiersprache vermittelt.