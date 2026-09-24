SwitchBot bringt kompakten Saugroboter K11+ Pro auf den Markt

Der SwitchBot K11+ Pro kombiniert 12.000 Pa Saugleistung mit einer kompakten Absaugstation und kostet 399,99 Euro. So zumindest die UVP, zum Start kommt das Gerät deutlich günstiger zum Kunden.

SwitchBot erweitert seine K11-Reihe um ein Pro-Modell. Der neue Saugroboter misst nur 24,8 cm im Durchmesser und 9,2 cm in der Höhe. Mit rund 2,3 kg lässt er sich zudem vergleichsweise leicht zwischen Etagen transportieren.

SwitchBot K11+ Pro verdoppelt die Saugleistung

Die maximale Saugleistung steigt laut Hersteller gegenüber dem K11+ auf das Doppelte. LDS-LiDAR und PSD-Nahbereichssensoren übernehmen Navigation und Hinderniserkennung. Bis zu fünf Karten lassen sich speichern.

Die wichtigsten Daten im Überblick:

12.000 Pa maximale Saugleistung

rund 45 dB im Leise-Modus

Staubentleerung für bis zu 90 Tage

zwei Anti-Tangle-Bürsten gegen Haare

Matter over Wi-Fi und Apple-Home-Unterstützung

Zusätzlich unterstützt der K11+ Pro Siri, Alexa und Google Assistant. In der SwitchBot-App lassen sich Räume, Zonen, Zeitpläne und virtuelle Wände verwalten. Einweg-Wischtücher ermöglichen außerdem einfaches Trockenwischen.

Der SwitchBot K11+ Pro ist in Schwarz und Weiß erhältlich. Die UVP liegt bei 399,99 Euro, aktuell gibt es aber direkt 40 % Rabatt. Ich finde vor allem das kompakte Format interessant. Gerade in kleinen Wohnungen könnte es gegenüber den zunehmend großen Saugrobotern samt Station ein praktischer Vorteil sein.

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